Ashley Sánchez y Sofía Huerta de la selección de EEUU abrazan sus raíces mexicanas

La Copa Mundial Femenina brinda a las jugadoras la oportunidad de representar a su nación en el escenario global. Sin embargo, para muchos atletas, su herencia cultural va más allá de un solo país.

El frente de las camisetas de Ashley Sánchez y Sofía Huerta dirá "USA" cuando salten al campo para las dos veces campeonas defensoras de la Copa Mundial Femenina este verano. Sin embargo, también jugarán por los nombres en la parte posterior de sus camisetas y su linaje mexicoamericano.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

Sánchez y Huerta, ambas mitad blancas anglosajón y mitad mexicanas, se unirán a Stephanie Cox como las únicas mexicoamericanas en representar a la selección nacional femenina de Estados Unidos en una Copa del Mundo.

Como cuentan en el podcast bilingüe de NBC y Telemundo “Mi Mundialista Favorita”, hubo un largo camino hasta que cada jugadora logró abrazar su identidad cultural.

Sánchez tenía 3 meses y estaba a solo millas de distancia cuando la selección femenina de EEUU (conocida como USWNT por sus siglas en inglés) conquistó uno de los campeonatos más icónicos en la historia del fútbol.

Nacida de un padre mexicoamericano, Ralph, y una madre blanca anglosajona estadounidense, Julie, en Pasadena, California, el 16 de marzo de 1999. El 10 de julio, Brandi Chastain hizo el tiro penal ganador frente a 90,000 fanáticos a pocas cuadras en el estadio Rose Bowl y ante las miradas de millones en todo el mundo en la final de la Copa Mundial Femenina, dando a los EEUU un título en su tierra natal.

Después de tener cabello negro y rizado cuando era un bebé, el cabello de Sánchez pronto se volvió rubio. Debido a su apariencia, muchos de sus compañeros de clase no se dieron cuenta de que era mexicoamericana hasta que escucharon que un maestro llamaba su nombre. También le preguntaban si sabía hablar español, y sintió que su respuesta creó más distancia entre ella y la herencia de su padre.

“Creo que eso fue algo grande para mí”, dijo. “Pensé: ‘tal vez no soy lo suficientemente mexicana’”.

Sánchez recordó su única visita a la ciudad natal de sus abuelos en México con su familia cuando tenía 7 u 8 años. Una década más tarde, su conexión con su herencia continuó creciendo desde su campus universitario.

Sánchez se unió al equipo de fútbol femenino de UCLA en 2017 y tuvo un impacto inmediato en la dinámica de juego. Lideró a las Bruins en asistencias en cada una de sus tres temporadas con el programa, incluida una campaña de primer año que terminó en el juego por el título de la NCAA.

Fuera del campo, el vínculo de Sánchez con sus compañeras de equipo de UCLA, particularmente con Karina Rodríguez, quien ahora juega para la selección nacional mexicana, la ayudó a descubrir sus raíces.

“Estaba rodeada en un equipo con chicas que también eran mitad mexicanas o completamente mexicanas, y eso me hizo sentir más cómoda”, dijo Sánchez. "Somos hermanas... y creo que eso realmente me ayudó a aceptarlo más".

El camino de Huerta al USWNT comenzó más de 800 millas al norte de donde nació Sánchez.

Al igual que Sánchez, Huerta tiene ascendencia mexicana por parte paterna. Sin embargo, los alrededores de su ciudad natal no eran tan diversos.

“Estar en Idaho, ya sabes, no es el área más diversa de la historia. Así que creo que definitivamente luché con mi identidad allí”, dijo Huerta. “Solo, ya sabes, quería encajar. Y, sabes, sentí que la única forma de encajar era si era blanca. Definitivamente fue un lugar difícil para crecer”.

“Pero afortunadamente, gracias a mis padres, siempre estuve orgullosa de ser mexicana”, contó.

Ve la primera parte del primer episodio de Mi Mundialista Favorita, el podcast bilingüe de la Copa Mundial Femenina de la FIFA producido por NBC y Telemundo.

Huerta jugó en la Universidad de Santa Clara y lució por primera vez la camiseta nacional estadounidense en 2012 para dar inicio a su carrera internacional. No fue convocada para la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA en 2012, lo que la llevó a representar a México.

El cambio fue posible gracias a su padre, quien nació en Puebla. Sin embargo, no fue ampliamente apoyada, ni siquiera por sus nuevos “fanáticos”.

“Creo que fue difícil para algunos fans entender que… (a mí) me encantaba representar a México o que yo era realmente mexicana”, dijo. “Soy de Idaho. Chicos, vamos. Yo no elegí eso. Podría haber vivido en otro lugar y estar en un área de habla hispana. Como, California. Pero eso no estaba en mis destino”.

“Creo que cuando estaba allí, ya sabes, no sé qué es apropiado decir o no, pero la gente me llamaba gringa”, reveló Huerta.

Huerta no dejó que eso afectara su juego en la cancha. Marcó en cada uno de los partidos de la fase de grupos de México en la Copa Mundial Femenina Sub-20 antes de que el equipo fuera eliminado en los cuartos de final.

Su tiempo con México duró poco después del torneo. Anunció en diciembre de 2014 que intentaría ascender nuevamente a las filas de la selección estadounidense. No era algo seguro, y fue otra decisión que provocó el resentimiento de los fanáticos.

“Una vez que representé a México durante bastante tiempo, luego los fans me recibieron mejor”, dijo Huerta. “Pero, justo cuando empezaron a recibirme mejor, me fui”.

“Por supuesto, recibí algunas críticas de los fanáticos de que yo era, ya sabes, una traidora, no era realmente mexicana y que vuelva a donde pertenezco. Ya sabes, hubo cosas que no fueron las más agradables de escuchar”, contó.

Aún así, Huerta se mantuvo junto a su cambio de selección.

La canadiense Christine Sinclair, quien es la líder goleadora internacional de todos los tiempos en el fútbol, siempre ha dejado que su juego estelar hable por ella... hasta ahora. Sinclair se sincera sobre la equidad de género, la esclerosis múltiple y más. Mire este episodio de Mi Mundialista Futbolista, el podcast bilingüe de la Copa Mundial Femenina de la FIFA producido por NBC y Telemundo.

“Creo que cuando la gente realmente entiende por qué decidí jugar para EEUU, creo que es difícil no hacerlo, no quiero apoyarme, pero creo que es difícil no entender por qué tomaría esa decisión. Era un sueño mío desde que tenía 5 años”, dijo. “Sabes, nací en EEUU. Jugué para el equipo de EEUU. Sabes, siempre fue un sueño mío porque las veía en la televisión todo el tiempo”.

“Creo que si hubiera nacido en otra situación, jugar para México hubiera sido mi sueño. Estoy muy agradecida de haber tenido esa oportunidad. Pero en realidad mi sueño siempre fue jugar para EEUU y ser parte de un equipo mundialista (u) olímpico de EEUU”.

Sánchez, del Washington Spirit, y Huerta, jugadora del OL Reign, se han enfrentado durante años en la Liga Nacional Femenina de Fútbol. Ahora, estarán juntas en el USWNT para su primera aparición en la Copa Mundial Femenina.

Si bien cada una vestirá de rojo, blanco y azul en Australia y Nueva Zelanda, ambas jugadoras están buscando nuevas formas de abrazar sus raíces, incluso si todavía es un trabajo en progreso.

“Es una bromista todo el tiempo”, dijo Huerta sobre Sánchez. “Siempre estamos, como, tratando de hablar español entre nosotras, luego nos avergonzamos y nos reímos porque no somos las mejores para hablarlo”.

Sánchez dice que contrató a un tutor para que la ayudara a aprender el idioma. Al principio, era parte de una broma para sorprender a su abuela hispanohablante, pero pronto entendió la oportunidad que tenía como modelo a seguir.

“Creo que hay mucho más por hacer y hay tantas chicas jóvenes, mexicoamericanas, que son tan buenas y que merecen ser el centro de atención”, dijo Sánchez. “Y solo espero que obviamente haya más jugadoras y que eso se pierda en la distancia. Ya nadie habla de eso porque se volverá muy común. Pero sí, creo que es genial. E incluso niñas pequeñas con sus letreros y, ya sabes, están tan felices de admirarnos. Y creo que es algo realmente importante y asombroso”.

Huerta también está orgullosa de la plataforma que tiene y quiere mostrar por completo su identidad mexicoamericana.

“Pienso: ‘Wow, qué gran oportunidad tengo de ser mexicanoamericana, tener ‘Huerta’ en la parte posterior de mi nombre y luego tener niñas pequeñas que me admiran y que también son mexicanoamericanas’”, dijo Huerta. “Porque por más cliché que suene, creo que todos estamos de acuerdo en que si pudieras soñarlo, puedes serlo. Entonces, creo que cualquier niña o niño que sea de la comunidad, que vea mi apellido ahora, creerá que puede hacerlo”.