Copa Mundial 2022: dónde ver todos los partidos en Los Ángeles

La Copa Mundial de la FIFA 2022 comenzó el domingo y los fanáticos del fútbol de todo el mundo tendrán los ojos pegados a los televisores durante las próximas seis semanas, ya que 32 países compiten en el torneo que se celebra cada cuatro años.

Por primera vez en la historia de la Copa del Mundo, el torneo se lleva a cabo en el Medio Oriente en el pequeño país de Catar. Dentro de cuatro años, la Copa del Mundo se llevará a cabo en América del Norte con juegos en Canadá, México y Estados Unidos.

En cuatro años, los fanáticos del fútbol en Los Ángeles podrán ver la Copa del Mundo en vivo en el cercano Estadio SoFi. Pero hasta entonces, a menos que viaje a Qatar, los fanáticos se verán obligados a ver toda la acción desde sus televisores.

Desafortunadamente, debido a la diferencia horaria, muchos angelinos tendrán que despertarse temprano o quedarse despiertos hasta tarde con partidos que comienzan a las 2:00 a.m. y terminan alrededor de la 1:00 p. m., hora del Pacífico. Para los fanáticos del fútbol europeo, esto es algo común y corriente.

Muchos bares en Los Ángeles abren temprano los fines de semana para que los fanáticos del fútbol internacional vean a sus equipos favoritos salir al campo. Con la Copa del Mundo ahora sobre nosotros, no será diferente.

Algunas de las mejores formas en que los aficionados pueden animar y celebrar la participación de sus países en la Copa del Mundo es ir a ver fiestas. Es la forma más cercana para que los espectadores experimenten lo que es estar con otros seguidores en un partido en vivo.

Entonces, si eres un fanático acérrimo, un fanático casual, un fanático de la Copa Mundial que quiere ver a su país o estás aquí para animar a la selección nacional masculina de Estados Unidos, a continuación hay una guía sobre dónde ver la Copa Mundial de la FIFA 2022 En los angeles.

Guelaguetza 3014 W. Olympic Blvd. Los Ángeles, CA 90006

(213) 427-0608

Sitio web

Guelaguetza ha estado organizando fiestas de vigilancia para la Selección Nacional de México, también conocida como El Tri, desde que abrieron sus puertas por primera vez en 1994. Sirven auténtica cocina oaxaqueña y tienen un gran patio al aire libre. Entonces, si estás apoyando a México en la Copa del Mundo 2022, dirígete a Guelaguetza.

The Fox and Hounds 11100 Ventura Blvd., Studio City, CA 91604

(818) 763-7837

Sitio web

The Fox and Hounds es un pub británico adecuado ubicado en Studio City. Completo con un bar completo y 16 de las mejores cervezas importadas de barril, este es uno de los lugares para ver fútbol de la Premier League durante la temporada. El bar ofrece desayunos ingleses tradicionales. Con dos enormes pantallas de proyección y 15 televisores de alta definición para ver los Tres Leones, Gales y todos los demás partidos de la Copa del Mundo.

Joxer Daly's 11168 Washington Blvd., Culver City, CA 90232

(310) 451-1402

Sitio web

Joxer Daly's es otro pub y bar británico tradicional que ofrece música en vivo y un ambiente relajado. Tienen un menú completo de comida de bar y organizarán fiestas para ver la Copa Mundial durante todo el torneo.

Ye Old King's Head 116 Santa Mónica Blvd, Santa Mónica, CA 90401

(310) 451-1402

Sitio web

Durante más de 40 años, Ye Old King's Head ha sido un elemento básico de Santa Mónica y es conocido como uno de los pubs británicos más reconocibles del mundo. Clientes de todo el mundo visitan la playa de Santa Mónica para cenar y ver fútbol en este pub. Ye Old King's Head será el hogar lejos del hogar para todos los aficionados al fútbol británicos y galeses durante la Copa del Mundo, pero también transmitirá todos los partidos de la selección de Estados Unidos.

The Cat & The Fiddle 742 N Highland Ave, Los Ángeles, CA 90038

(323) 468-3800

Sitio web

The Cat & Fiddle ha sido una institución de Hollywood desde 1982. Sirve platos básicos británicos como Fish & Chips, Bangers & Mash, Beef Wellington, Homemade Savory Pies y Traditional Sunday Roast. Al igual que los otros pubs británicos en esta lista, contará con un lugar destacado todos los juegos de Inglaterra, Gales y Estados Unidos durante la Copa Mundial de la FIFA 2022.

White Harte 22456 Ventura Blvd., Woodland Hills, CA 91364

(818) 224-3822

Sitio web

White Harte es conocido como el lugar favorito de The Valley para la Premier League Soccer y el entretenimiento de fin de semana. Con música en vivo, comida británica tradicional y una cabina telefónica británica antigua original, White Harte estará abierto para los primeros partidos de la Copa del Mundo y es un gran lugar para los fanáticos de la USMNT, The Three Lions y Gales.

Greyhound Bar and Grill Ubicaciones en Los Ángeles y Glendale

Highland Park: (323) 900-0300 / Glendale: (747) 240-6825

Sitio web

Greyhound Bar and Grill tiene dos ubicaciones en Highland Park y Glendale. También es la ubicación oficial del capítulo de Los Ángeles del club de seguidores oficial de los Tottenham Hotspurs. Ambos bares tendrán todos los partidos de la Copa del Mundo en televisión para los clientes, pero especialmente para los aficionados de Inglaterra, Gales y Estados Unidos.

Red Lion Tavern 2366 Glendale Blvd, Los Ángeles, CA 90039

(323) 662-5337

Sitio web

Durante más de 60 años, Red Lion Tavern ha construido una reputación estelar no solo como uno de los mejores bares alemanes de todo Los Ángeles, sino simplemente como una de las mejores tabernas del período. Este hito de Los Ángeles sirve comida y cerveza tradicionales alemanas y transmitirá todos los partidos del equipo nacional alemán.

Wristhaus y Rasselbock Dos ubicaciones en Los Ángeles y Long Beach

(323) 931-9291

Sitio web

Otro famoso pub alemán, Wristhaus and Rasselbock, tiene dos ubicaciones en Los Ángeles y Long Beach. Sirviendo comida y cervezas tradicionales alemanas, mostrará todos los juegos del equipo de Alemania y Estados Unidos.

Café Brasil 11736 Washington Blvd, Los Ángeles, CA 90066

(310) 391-1216

Sitio web

Café Brasil ofrece auténtica comida y bebidas brasileñas y es el principal destino en Los Ángeles para ver a los favoritos de la Copa Mundial, Brasil, liderado por Neymar, jugar en la Copa Mundial de la FIFA 2022.

Art's District Brewing Company 828 Traction Ave, Los Ángeles, CA 90013

(213) 519-5887

Sitio web

Arts District Brewing Company abrió sus puertas en diciembre de 2015 en el histórico Arts District del centro de Los Ángeles y desde entonces ha sido el lugar de moda para los camiones de comida, el mercado de agricultores y las ferias artesanales. El restaurante cuenta con un bar completo con más de 30 cervezas artesanales, cócteles y vinos. Tiene una mesa de billar y muchos lugares para ver toda la acción. Si está buscando un lugar social divertido para ver al equipo de Estados Unidos en la Copa del Mundo de 2022, este es el lugar.

The Village Idiot 7383 Melrose Ave, Los Ángeles, CA 90046

(323) 655-3331

Sitio web

Este pub gastronómico, construído de madera y ladrillo, ofrece comida estadounidense moderna y carnes caseras. Es un lugar divertido para todos los fanáticos del deporte durante el año, pero será especialmente popular durante la Copa Mundial de la FIFA 2022. Ya sea que desee ver el equipo de Estados Unidos o cualquier otro país, este puede ser el lugar para usted.

The Morrison 3179 Los Feliz Blvd, Los Ángeles, CA 90039

(323) 667-1839

Sitio web

The Morrison en Atwater Village es un pub escocés exclusivo con algunas de las mejores selecciones de cerveza y whisky de la ciudad. El pub sirve hamburguesas, papas fritas y cualquier otra cosa que pueda desear. Frecuentado durante todo el año por los seguidores del fútbol escocés, el pub es un gran lugar para ver a Inglaterra, Estados Unidos y Gales en la Copa Mundial de la FIFA 2022.

LA Galaxy World Cup Watch Parties 1 Pier Ave, Hermosa Beach, CA 90254

Hermosa Beach

Sitio web

El cinco veces campeón de la Copa MLS, LA Galaxy, ha unido fuerzas con la ciudad de Hermosa Beach para organizar fiestas para ver la Copa Mundial en el muelle.

Las fiestas para ver los juegos, que son gratuitas y abiertas al público, contarán con el partido de la Selección Masculina de Estados Unidos contra Inglaterra el viernes 25 de noviembre (11:00 a.m., hora del Pacífico), seguido del partido de México contra Argentina el sábado 26 de noviembre. (11:00 a.m., hora del Pacífico).

Si la selección de Estados Unidos avanza más allá de la fase de grupos en la Copa Mundial de la FIFA, se organizarán fiestas de observación adicionales en el Legends Plaza del Dignity Health Sports Park.

LAFC World Cup Watch Parties Santa Monica Brew Works

1920 Colorado Ave Ste C Santa Monica, CA 90404

Sitio web

Para celebrar el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2022, así como los cinco jugadores que tienen en el torneo, el recién coronado Club de Fútbol de Los Ángeles (LAFC) ha anunciado planes para organizar dos fiestas para ver los partidos para que los fanáticos de todas las naciones se reúnan para disfruta del juego del mundo.

Las fiestas incluirán comidas y bebidas especiales, obsequios y la oportunidad de tomarse una foto con el trofeo de la Copa MLS.

La primera fiesta es en Santa Monica Brew Works el lunes por la mañana para el partido entre Estados Unidos y Gales. La segunda fiesta será en el Banc of California Stadium, donde el LAFC juega todos sus partidos en casa, para el partido de la fase de grupos del martes entre México y Polonia.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.