Chargers anuncian planes de su nuevo complejo en El Segundo

Los Chargers de Los Ángeles han anunciado planes para construir la sede de nuevos equipos y una instalación de capacitación en El Segundo.

El equipo dijo el lunes que ha llegado a un acuerdo con Continental Development Corporation y Mar Ventures, Inc. para construir el complejo en un sitio de 14 acres. El proyecto aún tiene que ir antes de la Comisión de Planificación de la Ciudad de El Segundo y se estima que se completará para la primavera de 2024.

Los Chargers serían la tercera franquicia de Los Ángeles para construir su complejo de entrenamiento en El Segundo, uniéndose a los Lakers y Kings.

"Cuando buscamos un lugar para establecer nuestro centro de fútbol y operaciones comerciales, no dejamos una sola piedra sin remover", dijo el propietario Dean Spanos en un comunicado. "Este proceso se desempeñó durante más de cuatro años porque no estábamos dispuestos a resolverlo. Lo suficientemente bueno no iba a cortarlo. Queríamos muy bien, y finalmente lo encontramos ".

La instalación se ubicará en la Calle Nash, al sur del Bulevar El Segundo y al este de la Pacific Coast Highway (PCH), a unas tres millas del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) y a siete millas del Estadio SoFi. Gensler Sports está a cargo del diseño del proyecto.

La instalación de capacitación incluirá tres campos de césped natural. Habrá espacio para acomodar asientos con tribunas descubiertas para más de 5,000 personas, lo que significa que los Chargers albergarán el campo de entrenamiento en el complejo cuando se complete.

El Sofi Stadium, casa de los Rams y de los Chargers es uno de los estadios más costosos y más modernos del mundo, y a partir del 22 de mayo, los aficionados puedan ver de cerca el lujoso estadio.

Los Chargers han estado en Costa Mesa desde 2017. Los RAMS aún no han anunciado planes para una instalación permanente. Han estado trabajando fuera de las instalaciones temporales en el campus de la Universidad de California Luterana desde 2016.

La Comisión de Planificación de la Ciudad revisará el proyecto este mes, y los Chargers estiman que la construcción se completará en la primavera de 2024.