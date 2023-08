Atleta de Claremont  ayuda a crear conciencia sobre disparidades raciales y culturales

Una adolescente de Claremont y estudiante atleta condecorada, que literalmente ha hecho un esfuerzo adicional para comprar comestibles para familias necesitadas, ahora está tratando de ayudar a otros corredores jóvenes mientras crea conciencia sobre las disparidades raciales y culturales.

L’Mio Edwards, de diecisiete años, que pronto será estudiante de último año en la Preparatoria Claremont, es una estudiante sobresaliente y una corredora de atletismo clasificada a nivel nacional. Ha ganado varias carreras destacadas, incluida la carrera femenina de 800 metros de la División 1 durante las finales de atletismo de CIF-SS en mayo pasado.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

Mientras hace malabarismos con su trabajo escolar, los preparativos para la universidad y su carrera deportiva, L’Mio dirige una organización benéfica para promover la diversidad y ayudar a otros estudiantes atletas.

Las estudiantes y atletas del Colegio del Este de Los Ángeles (ELAC) superan los retos sociales para demostrar su capacidad y sus habilidades como mujeres.

Les está pidiendo a los estudiantes que escriban y envíen un ensayo sobre las luchas y los desafíos que enfrentan las comunidades minoritarias. Y, a cambio, proporciona zapatillas deportivas gratuitas, lo que podría ser una carga financiera para muchas familias.

“Zapatos de atletismo: es algo que muchos [atletas] compran cada año”, explicó L'Mio. “Sé que es posible que algunas personas no puedan pagar eso. Es algo para alentar y apoyar aún más a los atletas para que continúen persiguiendo sus logros académicos y deportivos”.

L’Mio no es ajeno a proponer ideas para apoyar a otros que lo necesitan. Durante la pandemia de coronavirus, corrió 5 km todos los días para recaudar dinero para comprar comestibles para familias con dificultades financieras. Ella y otros voluntarios incluso entregaron personalmente los alimentos comprados en las casas de las personas aisladas.

“Hubo un momento en que yo misma entregué los comestibles con los fondos que se estaban dando a los afectados por Covid”, recordó L’Mio. “Fui a la casa de una señora que tenía covid y no podía salir de su casa real, así que tuve que ir a dejarla. Cuando me fui, solo vi la expresión de sorpresa en su rostro”.

Gracias a su familia y amigos, L’Mio terminó recaudando casi $11,000 y donó la totalidad de las ganancias.

Ahora, la adolescente, cuyo objetivo es estudiar neurociencia en la Universidad de Stanford, está recaudando dinero para ella y su hermano menor, Zion, para poder asistir al campo de entrenamiento de verano de Stanford. El esfuerzo de recaudación de fondos se está acercando a la meta de $4,000 para cubrir su viaje y alojamiento.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English