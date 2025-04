The Help Group y LA Parent Magazine presentan la 12ª Feria Anual de Recursos para Necesidades Especiales

The Help Group, en colaboración con LA Parent Magazine, se complace en presentar su 12ª Feria Anual de Recursos para Necesidades Especiales el domingo 27 de abril de 2025, de 11:00 a.m. a 2:00 p.m., en el campus de The Help Group en Sherman Oaks (13164 Burbank Blvd., Sherman Oaks, CA 91401). ¡La entrada es gratuita y todas las familias son bienvenidas!

Este evento anual tan esperado brinda a las personas y familias la oportunidad de explorar una amplia gama de recursos y servicios para la comunidad con necesidades especiales, incluyendo apoyo para quienes viven con trastornos del espectro autista, dificultades de aprendizaje, TDAH, retrasos en el desarrollo y desafíos emocionales.

Durante la última década, la Feria de Recursos para Necesidades Especiales se ha convertido en un centro vital para las familias que buscan orientación, apoyo y conexión. Se espera que el evento de este año reciba a más de 1,000 asistentes y presente a 75 expositores que ofrecerán servicios invaluables, incluyendo programas educativos, apoyo médico y terapéutico, recursos de defensa y asesoría, planificación financiera y oportunidades de formación vocacional.

Aspectos destacados del evento:

Stands de expositores – Conéctese con organizaciones líderes que ofrecen servicios y programas esenciales

– Conéctese con organizaciones líderes que ofrecen servicios y programas esenciales Talleres dinámicos y serie de conferencias – Sobre temas como diagnóstico temprano, autodeterminación y planificación patrimonial

– Sobre temas como diagnóstico temprano, autodeterminación y planificación patrimonial Actividades para toda la familia – Disfrute de una granja de animales, estación de manualidades, pintacaritas, proyecto de arte comunitario, burbujas, tacos ¡y mucho más!

The Help Group también presentará sus nueve escuelas de educación especial, además de sus programas de salud mental, terapia, formación vocacional y programas residenciales, destacando su misión de brindar dignidad, esperanza, oportunidades y amor a personas de todas las capacidades.

“Estamos encantados de reunir nuevamente a las familias para un día de aprendizaje, conexión y diversión,” dijo La Doctora Susan Berman, presidenta y directora ejecutiva de The Help Group. “Este evento es una maravillosa oportunidad para descubrir recursos valiosos, escuchar a expertos y celebrar la increíble fortaleza de nuestra comunidad.”

Para más información, visita https://www.thehelpgroup.org/resource-fair/