Telemundo 52 y NBC4 te invitan al Desfile Anual de Juneteenth in LA

Telemundo 52 y NBC4 se enorgullecen de ser los patrocinadores oficiales de medios del desfile anual de Juneteenth in LA. El desfile tomará acabo el domingo, 18 de junio y empezará a las 12:30 p.m. en Inglewood High School. Acompaña a Michelle Trujillo, Meteoróloga del Noticiero Telemundo 52 y a Robin Winston, Presentadora de trafico de NBC4 “Today in LA” quienes participarán en el desfile. Juneteenth no es solo un día para celebrar la libertad, sino que también es un momento para unir en comunidad y celebrar nuestro futuro.

Juneteenth in LA empezó como una idea entre amigos con un pequeño desfile de caravanas durante la pandemia de 2020 y se ha convertido en un evento cultural y celebración comunitaria en Los Ángeles con más de 200 autos, convertibles y motocicletas cada año.

Este año, el desfile terminará en el Festival Taste of Inglewood de Juneteenth, localizado en Market Street, donde habrá un espacio para celebración en comunidad con familiares y amigos mientras apoya a los negocios locales de propiedad de afroamericana. El festival Taste of Inglewood también consistirá en camiones de comida, juegos, vendedores, organizaciones comunitarias, funcionarios políticos, invitados especiales, actuaciones en vivo y música afroamericana, así como comentarios especiales de funcionarios electos y miembros de la comunidad.

Para más información sobre el desfile de Juneteenth, viste juneteenthinla.com