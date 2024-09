Telemundo 52 y NBC4 estarán repartiendo café gratis el miércoles 2 de octubre de 7:00 a.m. a 10 a.m. en Confidential Coffee ubicada en 137 W. 6th Street in Long Beach.

Ven a celebrar el Mes de la Herencia Hispana y disfruta de un mocha, latte o cafecito con Marcos Mora de Noticiero Telemundo 52 y Lynette Romero, Belen de Leon, Robin Winston y Adrian Arambulo, del noticiero de NBC4 “Today in LA.”