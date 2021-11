Telemundo 52 y NBC4 inician “Help for the Hungry” para apoyar a la lucha contra el hambre y ayudar a bancos de comida locales

Telemundo 52 Los Ángeles / KVEA y NBC4/KNBC inician el cuarto año consecutivo de la campaña de recaudación de fondos “Help For The Hungry” con el fin de apoyar a bancos de comida locales y proporcionar millones de alimentos a familias necesitadas durante las fiestas decembrinas. La pandemia ha dejado a personas de todo el sur de California luchando contra dificultades económicas, pérdidas de empleos y falta de vivienda.

Desde el 22 de noviembre al 31 de diciembre, el público puede donar cualquier cantidad enviando un mensaje de texto al 41444 con la frase H4H o en línea aquí. También aparecerá un código QR en pantalla durante los noticieros y Acceso Total para ofrecer otra opción para donar. El cien por ciento de las donaciones recaudadas beneficiarán directamente a bancos de alimentos regionales y a las despensas locales de los condados de Los Ángeles, Orange, Riverside, San Bernardino y Ventura para alimentar a familias, personas mayores, veteranos, estudiantes e individuos en tiempos de crisis.

Desde 2018, la galardonada campaña creada por NBC4 ha recaudado más de 1.5 millones de dólares en donaciones y proporcionado seis millones de comidas en todo el sur de California. Este año, Telemundo 52 se une al esfuerzo para elevar el llamado a una audiencia bilingüe y bicultural.

La campaña también da la bienvenida a sus socios, los supermercados Ralphs y Food 4 Less. Los clientes que donen 10 dólares al momento de pagar recibirán una bolsa reutilizable de edición limitada.

"Estamos orgullosos de unirnos a la campaña este año en un esfuerzo que ayudará a dirigir fondos críticos para apoyar a nuestras comunidades locales durante estos tiempos difíciles," dijo Celia Chávez, Presidenta y Gerente General de Telemundo 52 Los Ángeles.

"Nos complace volver a realizar la campaña de donaciones “Help For The Hungry” de nuestras estaciones en un momento crítico para satisfacer las necesidades de nuestras diversas comunidades,” dijo Steve Carlston, Presidente y Gerente General de NBC4. "Estamos agradecidos con nuestros generosos televidentes que se unen al esfuerzo año tras año para proporcionar millones de alimentos a decenas de miles de personas en todo el sur de California.”

A lo largo de la campaña, ambas estaciones cubrirán historias sobre la inseguridad alimentaria en el sur de California. En Telemundo 52, manténgase en sintonía con el noticiero matutino, Noticiero Telemundo 52 a las 5 AM y 6 AM, Noticiero Telemundo 52 al mediodía y los noticieros de las 5 p.m., 5:30 p.m., 6 p.m. y 11 p.m. La franquicia de noticias "Streets of Shame" de NBC4 también profundiza sobre la crisis de indigencia, exponiendo aún más la gran necesidad en comunidades vulnerables de la región. Televidentes pueden ver los reportajes de NBC4 en “Today in LA” de 4 a.m. a 7 a.m., y en los noticieros a las 11 a.m., 4 p.m., 5 p.m., 6 p.m., 7 p.m., y 11 p.m. Televidentes también pueden ver historias en las plataformas digitales, móviles y OTT de ambas estaciones.

Telemundo 52 y NBC4 tienen un legado de apoyo a diversas comunidades en el sur de California, incluidas las afectadas por la crisis del coronavirus. En los últimos dos años, ambas estaciones otorgaron cerca de 550,000 dólares a una docena de organizaciones locales sin fines de lucro que abordan problemas sociales y necesidades urgentes de COVID-19 a través de la iniciativa de becas Proyecto de Innovación. En 2020, por medio de la asociación con Ralphs y Food 4 Less, se recaudaron 235,000 dólares adicionales en fondos de ayuda de emergencia para grupos que proporcionan asistencia directa a los más vulnerables durante la pandemia.

