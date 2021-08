Telemundo 52 y NBC4 anuncian el regreso de Desocupar los Albergues™ del 23 de agosto al 19 de septiembre

Telemundo 52 Los Ángeles y NBC4 inician su esperada campaña de adopción de mascotas y donación, Desocupar los Albergues™. Este es el séptimo año consecutivo en el que ambas estaciones aprovechan el poder de la televisión y las múltiples plataformas digitales para concienciar sobre la adopción de mascotas en los albergues de animales y organizaciones de rescate del sur de California. Participarán más de 65 albergues de ciudades y condados, así como organizaciones de rescate sin fines de lucro, muchas de las cuales ofrecerán descuentos en las tarifas de adopción e incentivos durante la campaña que se llevará a cabo del 23 de agosto al 19 de septiembre.

Además, Desocupar Los Albergues contará nuevamente con donaciones en línea a través del socio de recaudación de fondos Greater Good Charities. Las personas interesadas en hacer una donación a un refugio o rescate participante pueden visitar el sitio de donaciones en ClearTheSheltersFund.org. La organización iHeartDogs volverá a donar los suministros necesarios para mascotas a refugios seleccionados este año.

"Estamos orgullosos de presentar nuestra iniciativa de adopción de mascotas por séptimo año consecutivo y continuar los esfuerzos para crecer el apoyo hacia los albergues de animales y organizaciones de rescate no lucrativas al colocar las mascotas con familias para siempre", dijo Celia Chávez, Presidenta y Gerente General de Telemundo 52.

"El año pasado presentó desafíos extraordinarios en nuestras comunidades y la presión en los refugios de animales locales no fue excepción", dijo el Presidente y Gerente General de NBC4, Steve Carlston. "Gracias a nuestro firme compromiso de ayudar a aliviar la sobrepoblación de animales en los refugios de animales y en vecindades en el sur de California, Desocupar los Albergues sigue ayudando a colocar a decenas de miles de mascotas en sus hogares para siempre."

Hill's Pet Nutrition regresa como el patrocinador nacional de Desocupar los Albergues por el cuarto año. Además, para mantener la seguridad durante la pandemia sanitaria COVID-19, las adopciones virtuales de mascotas se harán posibles a través de una asociación con WeRescue para permitir al público localizar mascotas adoptables, enviar solicitudes de adopción y hacer preguntas directamente a los refugios a través de su aplicación móvil. Para ayudar a las familias a planificar, se pide que se comunique son el refugio participante local para obtener detalles antes de visitar.

El público puede sintonizar a Telemundo 52 durante la campaña para ver historias y cobertura relacionada con mascotas a través de Noticiero Telemundo 52 a las 5 a.m., 6 a.m., 12 p.m., 5 p.m., 5:30 p.m. 6 p.m. y 11 p.m. y durante el programa de estilo de vida y entretenimiento, Acceso Total, que se transmite de lunes a viernes a las 11:30 a.m.

Sintonice a NBC4 diariamente durante toda la campaña para informes actualizados e historias exclusivas comenzando con Today in LA de 4 a.m. a 7 a.m. que presentará el segmento “Mascota de la Semana” cada viernes, seguido por los noticieros a las 11 a.m., 4 p.m., 5 p.m., 6 p.m., 7 p.m. y 11 p.m. Además, la estación presentará contenido en la aplicación NBCLA y plataformas OTT incluyendo "The Rundown" todos los días.

Para más información, incluyendo un mapa interactivo de albergues y grupos de rescate participantes, visite Telemundo52.com/DesocuparLosAlbergues y NBCLA.com/CleartheShelters. Siga las últimas actualizaciones en redes sociales @Telemundo52 y @NBCLA usando #DesocuparLosAlbergues y #ClearTheShelters.