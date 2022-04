Telemundo 52 te invita a la caminata March for Babies

Cada año aproximadamente 360,000 bebes nacen prematuramente. Hoy más que nunca los servicios vitales para las madres y los bebes son más necesarios.

Acompañen a Dunia Elvir de Telemundo 52 y Robin Winston de NBCLA el sábado, 23 de abril en la caminata de March for Babies en Grand Park localizado en 200 N. Grand Ave., Los Angeles. Registración comenzará a las 6:30 a.m. y la caminata a las 8:30 a.m. íCaminemos juntos para que todas las mamas y sus bebes tengan acceso a la atención que necesitan! Juntos podemos hacer una diferencia.

Para más información visite https://marchforbabies.org/event/losangeles.