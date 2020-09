NBCUniversal Telemundo Inicia el Mes de la Herencia Hispana Celebrando el Origen, Triunfos y Contribuciones de Los Latinos en los EE.UU.

Telemundo, la empresa de medios líder entre los hispanos en los Estados Unidos y Puerto Rico, da inicio al Mes de la Herencia Hispana con el lanzamiento de Nuestras Voces Cuentan, una campaña de celebración multiplataforma en el marco de su galardonada iniciativa de responsabilidad social corporativa “El Poder En Ti”. La iniciativa, que durará un mes, reconocerá y destacará la cultura, el espíritu, los triunfos y las extraordinarias contribuciones de los más de 60 millones de latinos que viven en los Estados Unidos, en un momento en que su presencia e influencia están configurando cada vez más el futuro económico, cultural y político del país.

Nuestras Voces Cuentan muestra un conjunto de pinturas originales hechas por talentosos artistas hispanos que residen en Houston, Los Ángeles y el área metropolitana de Nueva York/área triestatal. A los artistas seleccionados se les pidió que representaran el poder de la comunidad latina en cada una de sus obras y que alentaran a los latinos a participar en las próximas elecciones de 2020, mientras honraban los valores familiares y la cultura latina, así como los logros de las mujeres, los profesionales de la salud, los atletas, los trabajadores agrícolas y los jóvenes empresarios, entre otros. En concordancia con los protocolos de salud y seguridad durante la pandemia, cada lienzo de seis pies de largo fue pintado en el estudio del respectivo artista y será expuesto en Telemundo Center, la sede global de última generación de la cadena en Miami, Florida. Estos son los tres artistas seleccionados:

Alex “Ali” González (Los Ángeles) - Alex ‘Ali’ González nació y creció en Los Ángeles, California, en 1988. Empezó su carrera artística a una edad temprana en la escena del grafiti. González es ampliamente conocido por su trabajo en murales en Los Ángeles. Pasó de pintar pequeños lienzos a vender latas de aerosol personalizadas y coleccionables de su arte y ahora goza de una gran demanda de retratos personales por encargo.

Layqa Nuna Yawar (New Jersey) - Layqa Nuna Yawar nació en Cuenca, Ecuador, y vive en Newark, New Jersey. Hace arte en papel y lienzo, así como instalaciones y murales a gran escala arraigados en un proceso socialmente comprometido. Su obra examina el poder que tiene el arte público y representativo para desafiar la injusticia, el racismo y la xenofobia. El trabajo de Yawar se basa en su vida y experiencias como inmigrante mestizo colonizado en los Estados Unidos y toda la complejidad que esto conlleva.

Sylvia Blanco (Houston) - Sylvia Blanco es una artista de Houston que nació en San Luis Potosí, México. Siempre sintió curiosidad por el arte, pero nunca lo siguió mientras crecía. En 2010 encontró su pasión por la pintura de manera accidental, cuando un compañero de trabajo le regaló un set de pintura. Blanco tiene un ojo entusiasta para los detalles y ha hallado propósito y satisfacción en cada pintura con la que trabaja. Dedicó tiempo a aprender técnicas y crecer como artista, y no tardó en tomar la decisión de dedicarse al arte como una carrera de tiempo completo.

“La fuerza de los latinos sigue creciendo, pues ya son –por primera vez– el mayor grupo étnico minoritario habilitado para votar en noviembre”, dijo la vicepresidenta sénior de Asuntos Corporativos y Externos, Christina Kolbjornsen. “Este Mes de la Herencia Hispana, Telemundo está honrando a aquellos que han allanado el camino y siguen asegurando que las voces latinas sean escuchadas y tomadas en cuenta, especialmente cuando participan en una histórica elección presidencial”.

Usando el hashtag #NuestrasVocesCuentan y #UsaTuVoz, Telemundo alentará a los espectadores y a la comunidad latina a que hagan una pintura y la compartan para ampliar la conversación sobre lo que significa ser un latino en los EE.UU.

Además, Telemundo donará 10.000 dólares a cada una de tres organizaciones sin fines de lucro ubicadas en cada una de las ciudades de los artistas. Las donaciones ayudarán a los esfuerzos de las organizaciones locales para aliviar la pandemia COVID-19. Los aliados sin fines de lucro incluyen:

CIELO (Comunidades Indígenas en Liderazgo), Los Ángeles: Una organización sin fines de lucro que ha creado un fondo para apoyar a los indígenas indocumentados que constituyen la mayoría de los trabajadores del sector de servicios de la ciudad y que han sido afectados de manera desproporcionada por la pandemia.

La Casa de Don Pedro , Newark: Una organización comunitaria con 48 años de experiencia y comprometida con el empoderamiento de las comunidades marginadas del Gran Newark, Nueva Jersey, que aboga por la autosuficiencia y la potenciación.

MECA Houston, Houston: Una organización comunitaria sin fines de lucro comprometida con el desarrollo saludable de jóvenes y adultos de escasos recursos a través de programas artísticos y culturales.

La campaña también incluirá una serie de anuncios de servicio público al aire con la presencia de artistas seleccionados y con las voces de destacados periodistas de la Cadena, entre ellos Felicidad Aveleyra, Julio Vaqueiro y Vanessa Hauc. De igual modo, la campaña incluirá segmentos semanales en los programas de la Cadena y contenido digital y social diario que destacará las numerosas contribuciones de los hispanos en los Estados Unidos. El talento de Telemundo compartirá testimonios sobre su experiencia latina y alentará a los espectadores a compartir la suya en las plataformas de medios sociales de “El Poder En Ti” de Telemundo. Telemundo también lanzará From Me to Me, una franquicia semanal nueva y original en Latinx Now!, la principal fuente de entretenimiento bilingüe de la cadena en el mundo Latinx. Cada episodio digital contará con una celebridad o personalidad Latinx que responderá una serie de preguntas, ofreciendo así una comprensión más profunda de su viaje personal como latino en los Estados Unidos.

Adicionalmente, Peacock, el nuevo servicio de streaming de NBCUniversal, estrenará su primera serie de cortos documentales latinos True Colors. La serie narra las historias de pioneros y líderes de opinión hispanos en distintos campos. Entre los talentos confirmados se encuentran Alex Rodríguez, John Leguizamo, Alexandria Ocasio-Cortez, Mario Lopez, Ellen Ochoa, Laurie Hernandez, Lele Pons y Ángela Aguilar. El servicio de streaming también estrenará versiones más cortes y veloces de las emblemáticas series de Telemundo El Chema, El Cuerpo del Deseo, La Doña y más.

