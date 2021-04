LA Plaza lanza la celebración de su 10º aniversario con la reapertura de su museo

A medida que Los Ángeles pasa a fases de medidas menos restrictivas por el COVID-19, LA Plaza de Cultura y Artes reabrió sus puertas al público el 15 de abril al 50% de su capacidad, justo a tiempo para comenzar la celebración de su décimo aniversario, que se llevará a cabo durante todo el año, como el primer museo de la región que reconoce las contribuciones artísticas, culturales e históricas de mexicanos, mexicanoamericanos y de todas las latinas/latinos en la fundación, crecimiento y evolución de la ciudad.

Abierto de jueves a domingo, de 12 a 4 p.m., LA Plaza exigirá a sus visitantes usar mascarilla, completar un examen de salud en línea y hacer una reservación en línea para un horario determinado. A los visitantes se les tomará su temperatura, tras lo cual seguirán un recorrido de una sola dirección a través de las galerías con señalizaciones de distanciamiento social y guiados por los asistentes de las galerías.

“Estamos muy entusiasmados de volver a darles la bienvenida a los visitantes a LA Plaza al mismo tiempo que iniciamos la celebración de nuestro 10º aniversario”, comentó John Echeveste, Director Ejecutivo. “Hemos creado un entorno seguro donde los visitantes pueden explorar nuestras exposiciones nuevas y permanentes y recorrer el Historic Paseo Walkway, nuestro sendero peatonal recientemente renovado”.

Tras la reapertura, los visitantes tendrán finalmente la oportunidad de apreciar la exposición Carlos Almaraz: Evolution of Form, la cual estaba programada para inaugurarse en LA Plaza el 19 de marzo de 2020, la semana siguiente al cierre del museo tras las restricciones impuestas en todo el estado por el COVID-19. La exposición se centra en los años de juventud del reconocido artista chicano que influyeron significativamente en su estilo y forma artística, desde el conceptualismo y minimalismo cuando vivió en Nueva York en la década de 1960, hasta el color y el arte figurativo en su regreso a Los Angeles.

También se encuentra en exhibición LA Plaza Village Murals, una colección de obras de arte originales de Judithe Hernandez, Jose Lozano, Barbara Carrasco y Miguel Angel Reyes, que sirvieron de modelos para una serie de murales pintados en LA Plaza Village, un complejo recientemente inaugurado, ubicado en Broadway entre la autopista 10 y Cesar Chavez Boulevard.

La tan elogiada exposición afroLAtinidad: mi casa, my city, que había sido inaugurada solo tres semanas antes del cierre del museo, ahora estará disponible para un público que la esperaba ansioso. La exposición explora la historia y las experiencias contemporáneas de la Afrolatinidad en Los Angeles a través del arte, fotografías y objetos personales. En la galería, los visitantes entran en un hogar afrolatinx recreado y comprenden cómo esta comunidad vibrante pero subrepresentada constituye un aspecto esencial de la cultura de Los Angeles.

El 15 de abril también se reabrió el Historic Paseo Walkway de LA Plaza, el cual había sido reinaugurado en octubre de 2019 luego de amplias renovaciones y mejoras. El sendero de una cuadra de largo, que se encuentra rodeado de jardines y áreas verdes y está ubicado entre el museo LA Plaza y la histórica iglesia La Placita, entre las calles Main Street y Spring Street, ahora incluye señalizaciones históricas sobre el rico pasado de la ciudad, desde los colonos indígenas Gabrielino-Tongva hasta los años de dominio de España, México y los Estados Unidos.

En el Paseo Walkway se encuentran ubicadas dos obras de arte público: Wall Against Walls, un segmento del Muro de Berlín donado por los ciudadanos de Berlín como incentivo para derribar muros que dividen a los pueblos, y Transportapueblos: Los Resilientes, unaescultura creada por el artista mexicano Alfredo “LIBRE” Gutiérrez dedicada al reconocimiento de las muchas dificultades que enfrentan las personas que viajan desde sus hogares con la esperanza de encontrar una mejor vida en los Estados Unidos.

A partir del 7 de mayo, LA Plaza de Cultura y Artes montará la instalación de un mural de neón a gran escala, creada por el artista Patrick Martinez como parte de Art Rise 2021, una iniciativa de arte de la ciudad patrocinada por Cause Communications en asociación con el Departamento de Salud Mental del Condado de Los Angeles. Esta nueva instalación, titulada Only Light Can Do That, 2021, consistirá en 34 nuevas obras de arte en neón diseñadas con el fin de infundir esperanza para los trabajadores esenciales.

Durante su cierre, LA Plaza pasó a exhibir sus exposiciones en línea, tanto en forma de recorridos en video como a través de visitas guiadas virtuales utilizando la tecnología Matterport 3D. LA Plaza comenzó la producción de dos programas virtuales: En Casa con LA Plaza, conversaciones, demostraciones, presentaciones e interpretaciones con lo mejor de la historia, el arte y la cultura latinx, emitidas a través de Zoom y transmitidas en vivo en Facebook tres veces a la semana, y En Familia con LA Plaza, una serie virtual interactiva para toda la familia que explora diferentes temas cada mes a través de talleres prácticos de arte, alfabetización, jardinería y cocina pregrabados y disponibles en la página de YouTube de LA Plaza. Con más de medio millón de visualizaciones en Zoom, Facebook, YouTube e Instagram hasta la fecha, ambas propuestas continuarán ofreciendo nueva programación durante los próximos meses.

LA Plaza lanzo su 10º aniversario con un especial en vivo del programa En Familia con LA Plaza, producido por el galardonado Departamento de Educación del museo, que también celebra su décimo año. Qué mejor manera de celebrar un aniversario que con divertidos talleres de cocina, jardinería y arte que honran a LA Plaza, Los Angeles y las historias de nuestra comunidad. El evento, que se llevo a cabo el 17 de abril destaco el programa de alfabetización Leyendo con LA Plaza y el programa de Artes Culinarias y Jardinería para Plantas Comestibles de LA Plaza. El evento también incluyo la lectura especial de Mi Papi Tiene Una Moto, de Isabel Quintero, de la mano de uno de los miembros fundadores ya retirado de LA Plaza, la Honorable Gloria Molina. Este evento especial fue transmitido en vivo directamente por Zoom y Facebook Live.

Otras actividades y proyectos previstos para el décimo aniversario de LA Plaza, algunos de los cuales ya están en pleno preparativo, incluyen los siguientes:

• Finalización e inauguración de LA Plaza Cocina, un lugar multidisciplinario dedicado a educar a los visitantes sobre el patrimonio culinario de México, celebrando desde sus raíces indígenas hasta interpretaciones contemporáneas, a través de exposiciones, clases de cocina, conferencias, talleres y festivales culinarios, ubicado en LA Plaza Village en Spring Street

• Creación e instalación del Árbol de La Vida—Reflections from Yaagna witnessed by the Sacred Tree of the Tongva, una instalación de altar creada por las prestigiosas creadoras de altares Ofelia Esparza y su hija Rosanna Esparza Ahrens, quienes para diseñar su obra se basaron en relatos históricos de las primeras personas de la cuenca de Los Angeles y los acontecimientos subsiguientes de El Pueblo de Los Angeles.

• Apertura de Patriotism in Conflict: Fighting for Country and Comunidad, una exposición que marca los cincuenta y un años desde la Moratoria Nacional Chicana en el Este de Los Angeles, y que relata el impulso generado y los eventos críticos que condujeron a una de las manifestaciones más influyentes en la historia de los chicanos inspirando toda una generación de activismo sociopolítico.

• Creación de murales específicos para el lugar, incluyendo un mural encargado a gran escala ubicado sobre el Historic Paseo Walkway de LA Plaza.

• Gala conmemorativa del 10º aniversario, prevista para septiembre, en honor a los miembros fundadores y personal de LA Plaza.

• Reapertura de LA Plaza Tienda, la tienda de regalos del museo LA Plaza, que fue lanzada en línea por primera vez en noviembre de 2020.

• Planificación de programas públicos, a partir de julio de 2021, incluyendo la proyección del documental Carlos Almaraz: Playing With Fire, un homenaje musical a Selena Quintanilla, el relanzamiento de su popular serie del género de salsa, y más, siguiendo los protocolos vigentes por el COVID-19.

“Agradecemos a nuestros diversos colaboradores por permanecer junto a nosotros durante el último año”, dijo Echeveste. “Nuestro personal ha dedicado el último año a coordinar y planificar un vibrante calendario de exposiciones, programas y otras actividades que los visitantes ahora pueden disfrutar en nuestras instalaciones e invitamos a todos a sintonizar www.lapca.org y seguir nuestras páginas de Facebook, Twitter e Instagram para mantenerse al tanto de nuestros anuncios de nuevos programas”.

Para más informacion, visite www.lapca.org.