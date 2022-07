LA CAMPAÑA DE ADOPCIÓN DE MASCOTAS DESOCUPAR LOS ALBERGUES® DE TELEMUNDO 52 Y NBC4 REGRESA POR EL 8º AÑO CONSECUTIVO

La campaña anual de donación y adopción de mascotas Desocupar Los Albergues® / Clear The Shelters™ de Telemundo 52 y NBC4 regresa por octavo año consecutivo del 1 al 31 de agosto. Como parte de la iniciativa de un mes, 70 refugios de animales y organizaciones de rescate sin fines de lucro en todo el sur de California se asocian con las estaciones para crear conciencia sobre la adopción de mascotas y recaudar fondos para apoyar el bienestar de los animales. La iniciativa ha dado lugar a decenas de miles de adopciones locales desde su creación en 2015.

"Nos complace traer la iniciativa, Desocpuar Los Albergues, de Telemundo 52 y NBC4 al sur de California por octava vez y aprovechar el poder colectivo de nuestras estaciones para impulsar la conciencia pública en torno a la adopción de mascotas y ayudar a aliviar el impacto en los refugios de animales locales", dijo Todd Mokhtari, Presidente y Gerente General de Telemundo 52 y NBC4.

Desocupar Los Albergues volverá a contar con donaciones en línea a través de los socios de recaudación de fondos Greater Good Charities y The Animal Rescue Site, que cubrirán el costo de transacción y dirigirán el 100% de las donaciones recaudadas a los refugios y rescates necesitados. Las personas interesadas pueden donar a un refugio o grupo de rescate participante visitando el sitio de donaciones en ClearTheSheltersFund.org.

Las adopciones virtuales de mascotas regresan a través del socio WeRescue, que permite a los usuarios buscar mascotas adoptables en su área, enviar solicitudes de adopción y hacer preguntas directamente a los refugios a través de la aplicación. Se anima al público a consultar los albergues locales participantes antes de visitarlos, ya que puede ser necesario hacer una cita debido a los protocolos de COVID-19.

Los patrocinadores nacionales son Hill's Pet Nutrition, líder mundial en nutrición de mascotas basada en la ciencia, y Zoetis, compañía global de salud animal. The Dodo, la marca líder en materia de animales y mascotas, servirá como socio de medios exclusivo de la campaña por sexta vez.

El público puede sintonizar Telemundo 52 durante la campaña para ver historias y cobertura relacionada con mascotas a través de Noticiero Telemundo 52 a las 5 a.m., 6 a.m., 12 p.m., 5 p.m., 5:30 p.m. 6 p.m. y 11 p.m., durante el programa de estilo de vida y entretenimiento, Acceso Total, que se transmite de lunes a viernes a las 11:30 a.m. y a través de sus plataformas digitales y de streaming.

Sintonice NBC4 a diario durante toda la campaña para informes actualizados e historias exclusivas, comenzando con Today in LA de 4 a.m. a 7 a.m. de la mañana, presentando mascotas en adopción en el “Dog Walk Planner” y la “Mascota de la Semana” los viernes, seguido por los noticieros a las 11 a.m., 4 p.m., 5 p.m., 6 p.m., 7 p.m. y 11 p.m. Además, la estación presentará contenido en la aplicación NBCLA y en las plataformas de streaming Samsung, Roku, FireTV, AppleTV y Peacock, así como el programa de estilo de vida de la estación California Live.

Para más información y para encontrar un albergue participante, visite Telemundo52.com/DesocuparLosAlbergues y NBCLA.com/CleartheShelters.

Siga las últimas actualizaciones en redes sociales @Telemundo52 y @NBCLA usando #DesocuparLosAlbergues y #ClearTheShelters.