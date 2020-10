La American Heart Association Ofrece Segmento Virtual “Pregúntale al Doctor”

Covid-19 es una enfermedad respiratoria, pero con el tiempo se ha encontrado que tiene un impacto importante en el corazón y el sistema vascular. La American Heart Association, junto con Adventist Health White Memorial y el apoyo de Telemundo 52, han realizado el segmento, “Pregúntale al Doctor”, para aclarar dudas y responder a preguntas frecuentes sobre este tema.

En esta entrevista, el Dr. Juan A. Silva, medico familiar de Adventist Health White Memorial, da consejos y aclara muchos temas médicos a Michelle Trujillo, Meteoróloga de Noticiero Telemundo 52.

Entre otros, el Dr. Silva aclara lo seguros que son los hospitales indistintamente de si se es un paciente con Covid-10 o no. Los hospitales, incluido Adventist Health White Memorial, toman medidas estrictas para asegurarse del aislamiento de pacientes infectados y que no haya ningún contagio y sea un lugar seguro para todos. Por ello, urgió a todos a no evitarlos, especialmente si se tienen síntomas preocupantes. Asimismo, enumero una serie de suplementos vitamínicos que pueden ayudar a nuestro sistema inmunológico a combatir el coronavirus, además de otras recomendaciones para mantenernos sanos durante una pandemia.

La American Heart Association entró en alerta cuando los primeros reportes sobre el Covid-19 hallaron que las personas con problemas del corazón o del sistema vascular sufrían más complicaciones y mayor posibilidad de fallecer. Sus recomendaciones, especialmente para pacientes con enfermedades cardiovasculares, es hacer todo lo posible para evitar la exposición al coronavirus. También, como indica el Dr. Silva, mantenerse enfocado en los conceptos básicos de seguridad: lavarse las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos, y mantener una distancia de seguridad de otras personas.

Para más información visita, www.heart.org