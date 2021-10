El Gran ShakeOut: seguridad contra terremotos

La Cruz Roja Americana Región de Los Ángeles recomienda que todos participen en el simulacro de terremoto The Great ShakeOut (en inglés) el 21 de octubre. Únete a los millones de personas por todo el mundo para ensayar qué hacer durante un terremoto. ¡Agáchese, Cúbrase y Sujétese!

En el área de Los Ángeles se producen un promedio de cinco temblores de magnitudes entre 3 y 4 al año. Ya han ocurrido algunos este año y se prevé que el Big One (un terremoto catastrófico) golpeará en cualquier momento. El Servicio Geológico de EE. UU. dice que hay un 31% de probabilidad de un terremoto de magnitud 7.5 en Los Ángeles en las próximas dos décadas.

Sin embargo, no podemos detener un terremoto; podemos prepararnos. El jueves por la mañana a las 10:21 a.m., practique lo que sabe sobre cómo mantenerse a salvo: busque una mesa o un mueble resistente; cúbrase; y sujétese. No se ubique bajo el marco de las puertas ya que es un mito que brinda la mayor protección.

Únase a más de 7.1 ​​millones de californianos (y contando) que practicarán un simulacro de terremoto durante un minuto. Participe en el ShakeOut compartiendo una foto practicando su mejor "Agáchese, Cúbrase y Agárrese". Use la etiqueta #ShakeOut en su mensaje, etiquete a @RedCrossLA y podrá aparecer en redes sociales. Visite shakeout.org para obtener más información sobre lo que usted, su familia y / o compañeros de trabajo pueden hacer para estar seguros cuando ocurre un terremoto.

SEGURIDAD SÍSMICA Durante un terremoto, no intente moverse. Agáchese, Cúbrase y Sujétese. Trate de proteger su cabeza y torso. Si está sentado en un escritorio o mesa, póngase debajo de él. De lo contrario, déjese caer donde quiera que esté.

Si está en la cama, quédese allí, póngase en posición fetal y espere. Protege su cabeza con una almohada.

Permanezca adentro hasta que pare el temblor y esté seguro de que ya puede salir. Cuando lo esté, utilice las escaleras en vez del ascensor por si hay réplicas, cortes del suministro eléctrico u otro tipo de daño.

Si se encuentra afuera, busque un punto despejado y alejado de los edificios, de los cables de alta tensión, de los árboles y de los semáforos.

Si se encuentra en un vehículo, détente y estacione en un lugar despejado. Evite los puentes, los pasos elevados y los cables de alta tensión, si es posible. Permanezca dentro del vehículo con el cinturón de seguridad puesto hasta que pare el temblor. Luego, conduce con cuidado, evitando puentes y rampas que puedan haber sido dañados.

Si se encuentra en un área montañosa o cerca de una ladera o un precipicio inestable, manténgase alerta en caso de que caigan rocas u otros escombros. Los terremotos suelen provocar el desprendimiento de tierras.

DESCARGAR APLICACIONES DE LA CRUZ ROJA Descargue la aplicación gratuita de emergencia de la Cruz Roja para obtener consejos sobre qué hacer antes, durante y después de los terremotos y los desastres.

Obtenga capacitación en primeros auxilios y habilidades de RCP / DEA y descargue la aplicación de primeros auxilios de la Cruz Roja, para que sepa qué hacer si la ayuda de emergencia se retrasa.

Fuente: La Cruz Roja Americana Región de Los Ángeles