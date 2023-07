DESOCUPAR LOS ALBERGUES®, LA CAMPAÑA DE DONACIÓN Y ADOPCIÓN DE MASCOTAS DE TELEMUNDO 52 Y NBC4 REGRESA ESTE AGOSTO

La campaña anual de donación y adopción de mascotas Desocupar Los Albergues® / Clear The Shelters™ de Telemundo 52 y NBC4 regresa por noveno año consecutivo del 1 al 31 de agosto. Como parte de la iniciativa de un mes, las estaciones se asociaron con refugios de animales y organizaciones de rescate en el sur de California para crear conciencia sobre la adopción de mascotas y recaudar fondos para apoyar el bienestar de los animales.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

Desde su inicio en 2015, la campaña local de Desocupar Los Albergues de Telemundo 52 y NBC4 ha ayudado a más de 98,000 mascotas a encontrar nuevos hogares. A nivel nacional, se han adoptado más de 860,000 mascotas en ocho campañas de Desocupar Los Albergues.

"Estamos orgullosos de regresar con nuestra iniciativa por el noveno año consecutivo y asociarnos con refugios y rescates en nuestras comunidades para ayudar a encontrar nuevos hogares para animales y recaudar fondos para apoyar la labor vital que hacen para cada día para cuidar a animales vulnerables", dijo Todd Mokhtari, Presidente y Gerente General de Telemundo 52 y NBC4.

Desocupar Los Albergues 2023 contará nuevamente con donaciones en línea a través de Greater Good Charities, una organización a nivel mundial sin fines de lucro y socio de campaña desde hace varios años, que organizará la campaña de recaudación de fondos, creada por cortesía de Fundraise Up, una plataforma de donaciones en línea que ayuda a las organizaciones sin fines de lucro a aumentar sus ingresos. Los donantes tienen la opción de cubrir las tarifas de transacción con su donación para que el 100% vaya directamente al refugio o rescate de su elección. Durante el mes de la campaña, se pueden hacer donaciones en línea en ClearTheSheltersFund.org.

Las adopciones virtuales también regresan por quinta campaña consecutiva a través de WeRescue. La aplicación WeRescue permite a los usuarios buscar mascotas adoptables en su área por raza, sexo, tamaño y otros factores, enviar sus solicitudes de adopción y hacer preguntas directamente a los refugios a través de la aplicación.

El público puede sintonizar Telemundo 52 durante la campaña para ver historias y cobertura relacionada con mascotas a través de Noticiero Telemundo 52 a las 5 a.m., 6 a.m., 12 p.m., 5 p.m., 5:30 p.m. 6 p.m. y 11 p.m., durante el programa de estilo de vida y entretenimiento, Acceso Total, que se transmite de lunes a viernes a las 11:30 a.m. y a través de sus plataformas digitales y en su canal de streaming local Noticias California.

Sintonice NBC4 a diario durante toda la campaña para informes actualizados e historias exclusivas, comenzando con Today in LA de 4 a.m. a 7 a.m. de la mañana, seguido por los noticieros a las 11 a.m., 3 p.m., 4 p.m., 5 p.m., 6 p.m., 7 p.m. y 11 p.m. Además, la estación presentará contenido en la aplicación NBCLA y en el canal de streaming local NBC Los Angeles News así como el programa de estilo de vida de la estación California Live.

Para más información y para encontrar un albergue participante, visite Telemundo52.com/DesocuparLosAlbergues y NBCLA.com/CleartheShelters. Siga las últimas actualizaciones en redes sociales @Telemundo52 y @NBCLA usando #DesocuparLosAlbergues y #ClearTheShelters.