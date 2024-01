Acompañe a Telemundo 52 y NBC4 en el 39º Kingdom Day Parade

Acompañe a NBC4 y Telemundo 52 en el 39º Desfile anual Kingdom Day Parade el lunes 15 de enero a las 10 a.m. en Los Angeles. La tradición anual para honrar al líder de los derechos civiles comenzará en Martin Luther King Jr. Blvd., desde Western Ave. hasta Crenshaw Blvd. El tema de este año es "No puedo parar, no quiero parar, voy a la tierra prometida".

Grecia Carrillo, presentadora de noticias, y Marcos Mora, presentador del tiempo, de Noticiero Telemundo 52 junto a Michael Brownlee, presentador de noticias, y Melissa Magee, meteoróloga de NBC4 participarán en el desfile para celebrar la vida y legado Dr. Martin Luther King Jr. junto a la comunidad angelina.

Para obtener más información sobre el Desfile del Día del Reino, visite kingdomdayparade.org