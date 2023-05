Saborea momentos dulces en el Festival de la Fresa de California

Lo que debes saber Fecha : Sábado 20 y domingo 21 de mayo

: Sábado 20 y domingo 21 de mayo Lugar : Recinto de Ferias del Condado de Ventura (nueva ubicación)

: Recinto de Ferias del Condado de Ventura (nueva ubicación) Costo: Boleto de un día para adulto de $15 (más tarifa por compra en línea); hay otras opciones de venta de entradas disponibles

Las fresas son algunas de las golosinas más dulces de este planeta (y posiblemente de cualquier otro), pero hay otras cosas dulces a considerar, el tipo de cosas que no puedes comer pero que puedes disfrutar de una multitud de formas caprichosas.

Un maravilloso festival de comida, que ha estado en una pausa de varios años regresa después de una larga espera.

Esas son buenas noticias, sin duda, pero el muy esperado regreso del Festival de la Fresa de California tiene un giro: se celebrará en una nueva ubicación.

¿Ese destino fresco como una baya recién recolectada?

Es el Recinto de Ferias del Condado de Ventura, un lugar amplio que le dará mucho espacio a la jugosa celebración, que incluye un carnaval, juegos, concursos, entretenimiento y más.

Estas dulces instantáneas de años pasados les darán la oportunidad de conocer esta alegre reunión, que ofrece muchas delicias elaboradas con esta fruta.

Los pasteles de embudo son algunos de los alimentos divertidos en el espectáculo soleado.

Los lanzamientos de tarta crean algunos momentos memorables y alegres.

¿Una foto con una fresa feliz de tamaño humano? Hablando de agregar un espíritu frutal a su alimentación.

Los gorros coloridos han estado en la escena de las fresas en los últimos años.

Strawberry Shortcake es, sin duda, un dulce codiciado.

La cerveza de fresa es una favorita espumosa.

Y, por supuesto, fresas bañadas en chocolate.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA.